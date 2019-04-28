«الأرصاد» تُنبه من أمطار غزيرة وغبار على منطقة الباحة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدما، صباح اليوم الأحد، عن حالة الطقس في منطقة الباحة.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى السابعة مساءً.

من جانبه جدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد العقيد الغامدي أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 على مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.