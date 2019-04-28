الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

«الحصيني» يتوقع بداية شهر رمضان ونهايته

«الحصيني» يتوقع بداية شهر رمضان ونهايته

كيف يتم تحويل المملكة إلى مركز عالمي لصناعة السيارات؟

كيف يتم تحويل المملكة إلى مركز عالمي لصناعة السيارات؟
0

تواصل – الرياض:

قال المهندس نزار الحريري رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، إن هناك محادثات مع ست شركات عالمية لصناعة السيارات، بهدف تحويل السعودية إلى مركز عالمي، وليس من أجل الاستثمار في قطاع السيارات فقط.

وأضاف “تركيزنا حاليا على مدينة السيارات ونتوقع حسم هذه الملف خلال العام الجاري، حيث تجرى مفاوضات مع شركات عالمية، وهناك اهتمام كبير بصناعة السيارات التي شهدت تغيرات عديدة وبدأت تتحرك من صناعة المحركات بالوقود إلى صناعة السيارات الكهربائية”.

يذكر أن المملكة تعمل على تطوير مدينة لصناعة السيارات على مستوى عالمي، ومن شأن ذلك أن يوفر عديدا من المزايا والتكاليف المادية بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع. ويدعم هذه المدينة توافر المواد الأولية في المملكة (ومنها: صفائح الألمنيوم، الألمنيوم المسال، المطاط، البلاستيك، وغيرها) بأسعار منافسة. حسب”الاقتصادية”

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>