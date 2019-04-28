الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

«الحصيني» يتوقع بداية شهر رمضان ونهايته

«الحصيني» يتوقع بداية شهر رمضان ونهايته

هل يمكن تفويض شخص لاستلام «الجواز»؟.. توضيح من «البريد»

هل يمكن تفويض شخص لاستلام «الجواز»؟.. توضيح من «البريد»
0

تواصل – الرياض:

أوضح البريد السعودي إنه بالإمكان تفويض أحد الأشخاص لاستلام الجواز برمز التسليم المرسل على الجوال الخاص بمقدم الطلب، أو صاحب الوثيقة الفعلي.

وجاء توضيح البريد السعودي خلال رده على استفسار عبر حساب “خدمة العملاء” بـ “تويتر”، بشأن إمكانية حضور ولي الأمر عند استلام الجواز عن طريق خدمة “واصل”، والمتطلبات الخاصة بعملية تسلم الوثيقة.

وقالت “خدمة العملاء”: “بعد تأكيد طلب الوثيقة من خلال بوابة أبشر واختيار توصيلها عن طريق خدمة واصل، يتم تسليمها لصاحب الوثيقة الفعلي، أو مقدم الطلب من خلال بوابة أبشر، كما يمكنك تفويض من ينوب عنك بالاستلام برمز التسليم المرسل على جوالك”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل توجد مهنة سائقة أجنبية خاصة داخل المملكة؟.. «الجوازات» تحسم الأمر

هل توجد مهنة سائقة أجنبية خاصة داخل المملكة؟.. «الجوازات» تحسم الأمر

«الجوازات» توضح طريقة احتساب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

«الجوازات» توضح طريقة احتساب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

«الجوازات» توضح السن القانوني لتسجيل بصمة الوافدين

«الجوازات» توضح السن القانوني لتسجيل بصمة الوافدين

هل يمكن استرداد رسوم الخدمات غير المنفذة؟.. توضيح من «الجوازات»

هل يمكن استرداد رسوم الخدمات غير المنفذة؟.. توضيح من «الجوازات»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>