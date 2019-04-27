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البحرين تستدعي القائم بأعمال سفير العراق اعتراضاً على «بيان مسيء»

البحرين تستدعي القائم بأعمال سفير العراق اعتراضاً على «بيان مسيء»
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تواصل – وكالات:

استدعت وزارة خارجية البحرين القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية العراق لدى المنامة، للإعراب عن “استنكارها واستهجانها الشديدين” لتصريحات نائب رئيس العراق السابق نوري المالكي.

وذكرت الخارجية البحرينية في بيان أنها “استدعت السيد نهاد رجب عسكر القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، حيث أكد السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون للقائم بالأعمال العراقي بالإنابة عن استنكار مملكة البحرين واستهجانها الشديدين لتصريحات المالكي”، رئيس ائتلاف دولة القانون، والتي اعتبرتها تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وذلك خلال مشاركته في احتفالية بتأسيس مكتب في بغداد لمجموعة “ائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين”، التي تعتبرها المنامة “منظمة إرهابية”.

وأضاف البيان أن المسؤول البحريني أبلغ الجانب العراقي بأن “هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل خرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي الداعية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتتناقض تماما وتشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق”.

ونشرت وسائل إعلام عراقية لقطات فيديو يظهر فيها المالكي وهو يقول “التمييز والتهميش .. قد بلغ حدا قاسيا على شعب البحرين”، كما نسبت إليه قوله “اجلسوا مع المطالبين بالحرية والعدالة… لكي تحموا البحرين وأهل البحرين”.

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