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واقعة مفجعة.. اكتشاف جثة مواطن «مقتولاً» داخل خزان منزل مهجور بجدة

واقعة مفجعة.. اكتشاف جثة مواطن «مقتولاً» داخل خزان منزل مهجور بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة جدة، واقعة مفجعة، حيث تم  العثور على مواطن متوفَّى، وعليه آثار طعن في الرقبة، داخل خزان مياه، يعود لمنزل أحد الأشخاص بحي غليل الشعبي، وفتحت شرطة النزلتين تحقيقا موسعا في الواقعة.

وتلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغا من مواطن، يفيد بأن له منزلاً داخل حي غليل الشعبي، وقد تركه فترة من الزمن، وحينما عاد وجد مواطنا متوفى داخل خزان مياه منزله، وآثار دماء أمام باب المنزل.

وبعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وبعد تتبع آثار الدماء، وُجد مواطن مقتولا داخل خزان ممتلئ بالمياه؛ فتم إخراجه عن طريق الدفاع المدني، وعليه آثار طعن في الرقبة، ولا تزال التحقيقات جارية، فيما باشرت الأدلة الجنائية موقع الجريمة لرفع البصمات لفك غموض وملابسات الجريمة.

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