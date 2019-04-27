أمريكي يقذف ترامب بـ «هاتف» أثناء تقديمه خطاباً.. والشرطة تعتقله (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

«الحصيني» يتوقع بداية شهر رمضان ونهايته

«الحصيني» يتوقع بداية شهر رمضان ونهايته

«تعليم الرياض» تُعلن حركة نقل قادة وقائدات المدارس.. الاستعلام من هنا

«تعليم الرياض» تُعلن حركة نقل قادة وقائدات المدارس.. الاستعلام من هنا

أمريكي يقذف ترامب بـ «هاتف» أثناء تقديمه خطاباً.. والشرطة تعتقله (فيديو)

أمريكي يقذف ترامب بـ «هاتف» أثناء تقديمه خطاباً.. والشرطة تعتقله (فيديو)
0

تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل ألقى هاتفًا خلويًّا على خشبة المسرح، أثناء تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإلقاء خطاب أمام الرابطة الوطنية للبنادق في إنديانا يوم الجمعة، حسبما ما ذكرت مصادر فوكس نيوز.

وقالت مصادر إنفاذ القانون إنه تم تحديد هوية الشخص واسمه ويليام روز، وإنه كان في حالة سُكر عندما فعل ذلك.

وفي بيان تلقته “فوكس نيوز”، قال جهاز الخدمة السرية إنه في حوالي الساعة 12:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، كان الرئيس ترمب في الرابطة، بإنديانا عندما هبط الهاتف الخلوي عليه من بين الحشد.

وأشار البيان إلى أنه تم إبعاد الشخص الذي قام بذلك في الحال من الحشد، ولا يزال التحقيق مستمراً.

وتحقق الخدمة السرية فيما إذا كان روز يعتزم أي تهديد اتجاه الرئيس الأميركي.

وذكر مكتب عمدة مقاطعة ماريون إنه قام بمساعدة جهاز المخابرات الأميركية في التحقيق، موضحاً بأنه تم نقل وليام روز إلى المستشفى لتقييم صحته العقلية.

ويظهر فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تصويره بواسطة أحد الحضور، الهاتف الذي تم قذفه في الهواء باتجاه المسرح وسقط إلى اليسار من ترمب.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نايجل فراج.. هل يكون ترامب البريطاني؟

نايجل فراج.. هل يكون ترامب البريطاني؟

«ويلد» أول جمهوري يترشح لمنافسة ترامب على رئاسة أمريكا

«ويلد» أول جمهوري يترشح لمنافسة ترامب على رئاسة أمريكا

ولي العهد و«ترامب» يبحثان التصدي للإرهاب الإيراني.. في اتصال هاتفي

ولي العهد و«ترامب» يبحثان التصدي للإرهاب الإيراني.. في اتصال هاتفي

الدول العربية تقرر عدم التحرك ضد قرار ترامب بشأن الجولان

الدول العربية تقرر عدم التحرك ضد قرار ترامب بشأن الجولان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>