أمريكي يقذف ترامب بـ «هاتف» أثناء تقديمه خطاباً.. والشرطة تعتقله (فيديو)

تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل ألقى هاتفًا خلويًّا على خشبة المسرح، أثناء تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإلقاء خطاب أمام الرابطة الوطنية للبنادق في إنديانا يوم الجمعة، حسبما ما ذكرت مصادر فوكس نيوز.

وقالت مصادر إنفاذ القانون إنه تم تحديد هوية الشخص واسمه ويليام روز، وإنه كان في حالة سُكر عندما فعل ذلك.

وفي بيان تلقته “فوكس نيوز”، قال جهاز الخدمة السرية إنه في حوالي الساعة 12:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، كان الرئيس ترمب في الرابطة، بإنديانا عندما هبط الهاتف الخلوي عليه من بين الحشد.

وأشار البيان إلى أنه تم إبعاد الشخص الذي قام بذلك في الحال من الحشد، ولا يزال التحقيق مستمراً.

وتحقق الخدمة السرية فيما إذا كان روز يعتزم أي تهديد اتجاه الرئيس الأميركي.

وذكر مكتب عمدة مقاطعة ماريون إنه قام بمساعدة جهاز المخابرات الأميركية في التحقيق، موضحاً بأنه تم نقل وليام روز إلى المستشفى لتقييم صحته العقلية.

ويظهر فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تصويره بواسطة أحد الحضور، الهاتف الذي تم قذفه في الهواء باتجاه المسرح وسقط إلى اليسار من ترمب.

#BREAKING: A phone was thrown at@realDonaldTrumpduring his introduction at the@NRAconvention.

The individual was swiftly arrested and the President continued with no problem.pic.twitter.com/EDcHwNgQl7

— Bradley Brewer (@realBradBrewer)April 26, 2019