الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

«الحصيني» يتوقع بداية شهر رمضان ونهايته

«الحصيني» يتوقع بداية شهر رمضان ونهايته

«تعليم الرياض» تُعلن حركة نقل قادة وقائدات المدارس.. الاستعلام من هنا

«تعليم الرياض» تُعلن حركة نقل قادة وقائدات المدارس.. الاستعلام من هنا

السودان.. تقدم ملموس في المحادثات بين المعارضة والمجلس العسكري

السودان.. تقدم ملموس في المحادثات بين المعارضة والمجلس العسكري
0

تواصل – وكالات:

عقد ممثلون عن مجموعات المعارضة الرئيسية في السودان محادثات مع المجلس العسكري الانتقالي وُصفت بأنها “إيجابية”.

وقال مدني عباس، عضو لجنة التفاوض في تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” المعارض، لبي بي سي إن المفاوضات بشأن تشكيل مجلس السيادة أحرزت “تقدما ملموسا”.

وأشار إلى أن هناك رغبة لدى الطرفين لتحقيق “تطلعات الشعب السوداني”، مضيفاً أن الاتجاه السائد هو تشكيل مجلس سيادة مشترك بين الطرفين.

وأكد أن أول اجتماع عُقد بين الجانبين السبت كان “إيجابياً”.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن مَن سينضم إلى مجلس السيادة الذي يتوقع أن يضم عسكريين ومدنيين عقب جولة أخرى من المحادثات.

محاكمة رموز النظام

ودعا رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، إلى التعامل مع المجلس العسكري “بدون انفعال”.

وقال في مؤتمر صحفي إن الجيش انحاز لمطالب الشعب ولم يقم بـ”انقلاب عسكري”، مشيراً إلى ضرورة محاكمة رموز النظام السابق وفقاً للقانون.

وحذر من أن “النظام السابق قد يحاول الانقلاب” ولم يعطِ أي تفاصيل أخرى.

ودعا المهدي إلى الاتفاق على إعلان دستوري بين القوى المدنية والمجلس العسكري.

ويشير مراقبون إلى أن الكثير من السودانيين يخشون ألا يلتزم المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين. ولذا، لا يزال آلاف من المحتجين يحتشدون أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم.

وعزل الجيش الرئيس السابق عمر البشير بعد 3 عقود قضاها في السلطة إثر احتجاجات حاشدة ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المجلس العسكري السوداني يضع شرطاً لتسليم السلطة للشباب

المجلس العسكري السوداني يضع شرطاً لتسليم السلطة للشباب

استقالة 3 أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في السودان

استقالة 3 أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في السودان

سفير المملكة بالخرطوم: سنعمل بهمة عالية لخدمة السودان وشعبه

سفير المملكة بالخرطوم: سنعمل بهمة عالية لخدمة السودان وشعبه

البشير في زنزانته.. أنباء عن رفض الطعام وحالة نفسية «صعبة»

البشير في زنزانته.. أنباء عن رفض الطعام وحالة نفسية «صعبة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>