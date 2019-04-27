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داخل علبة حلوى.. مصر تضبط مسافرا حاول تهريب أقراص مخدرة إلى المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، أحد الركاب المسافرين على طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة، حيث حاول تهريب 320 قرصا مخدرا لعقار التامول مخبأة داخل علبة حلوى.

وأوضحت الجهات الأمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر اشتبه موظفو إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب بالمطار بوجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، أثناء مرورها على جهاز كشف الحقائب.

وباشر مساعد وزير الداخلية لأمن المطار اللواء أحمد الأنور الواقعة، حيث أمر بتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق الراكب المخالف.

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