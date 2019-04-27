متحدث «رئاسة الحرمين» يكشف آخر تطورات مشروع «تظليل الحرم»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏أحمد بن محمد المنصوري، أن ما ذكر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، وتناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل، قد بني على مقترحات لم يثبت جدواها بعدُ، ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الوقت الحالي.

وأكد أن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن عن الموضوع حال إقراره، لافتا إلى أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة.

كما أكد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتقديم أفضل الخدمات على أرقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما.