الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

«الحصيني» يتوقع بداية شهر رمضان ونهايته

«الحصيني» يتوقع بداية شهر رمضان ونهايته

«تعليم الرياض» تُعلن حركة نقل قادة وقائدات المدارس.. الاستعلام من هنا

«تعليم الرياض» تُعلن حركة نقل قادة وقائدات المدارس.. الاستعلام من هنا

متحدث «رئاسة الحرمين» يكشف آخر تطورات مشروع «تظليل الحرم»

متحدث «رئاسة الحرمين» يكشف آخر تطورات مشروع «تظليل الحرم»
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏أحمد بن محمد المنصوري، أن ما ذكر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، وتناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل، قد بني على مقترحات لم يثبت جدواها بعدُ، ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الوقت الحالي.

وأكد أن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن عن الموضوع حال إقراره، لافتا إلى أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة.

كما أكد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتقديم أفضل الخدمات على أرقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«شؤون الحرمين»: الهجوم على مسجدين بنيوزيلندا «طغيان وإجرام»

«شؤون الحرمين»: الهجوم على مسجدين بنيوزيلندا «طغيان وإجرام»

رسالة شديدة اللهجة من «شؤون الحرمين» للمسيئين: اتخذنا الإجراءات مع النيابة والأمن

رسالة شديدة اللهجة من «شؤون الحرمين» للمسيئين: اتخذنا الإجراءات مع النيابة والأمن

رئاسة الحرمين تنظم درساً علمياً بعنوان «الأصول الثلاثة»

رئاسة الحرمين تنظم درساً علمياً بعنوان «الأصول الثلاثة»

بالأسماء.. تشكيل اللجنة العليا لمواكبة رؤية المملكة 2030 بوكالة شؤون الحرمين

بالأسماء.. تشكيل اللجنة العليا لمواكبة رؤية المملكة 2030 بوكالة شؤون الحرمين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>