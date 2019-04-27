هل تريد محاربة الجوع ليلاً؟.. إليك الوسيلة الناجحة

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تواصل – وكالات:

أوضحت دراسة جديدة أنّ “ممارسة الرياضة في المساء تؤثر على الشهية”، موضحة أنّ “من يمارس الرياضة ليلاً يأكل أقل”.

وفي إطار الدراسة التي أجراها باحثون أستراليون، فإنّ “11 رجلاً يبلغون في المتوسط 49 عاماً، قاموا بتدريبات رياضية مكثفة في فترات متقطعة لمدة 30 دقيقة في الصباح وبعد الظهر وفي المساء. إلى جانب ذلك، فإنّ هؤلاء المشاركين يعانون من السمنة وغير مدخنين وليسوا نشيطين للغاية، بالإضافة إلى ذلك لم يكونوا يعانون من قبل من أي اضطرابات في النوم أو اضطرابات أيضية”.

وقام هؤلاء بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة خلال 3 أيام، إما في الصباح بين الساعة الـ6 والساعة الـ7، أو في فترة ما بعد الظهر بين الـ2 والـ4، أو في وقت مبكر من المساء بين الساعة الـ7 والـ8.

وخلال الأيام الثلاثة التالية فقد تم اختيار وقت آخر للتمارين الرياضية، وكذلك في الأيام الثلاثة الأخيرة تم تغيير وقت التمارين أيضاً. أما الحصة التدريبية فكانت تتكون من العدو لمدة 60 ثانية على دراجات ثابتة تليها 4 دقائق استراحة، بعدها يكرر المشارك نفس التمارين خمس مرات مع الاستراحة لمدة نصف ساعة.

وراقب العلماء مراحل النوم من أجل دراسة آثار التدريبات الرياضية المكثفة عليه، وقد جرى ذلك من خلال أجهزة قياس توضع في منازل الأشخاص الخاضعين للدراسة. وفي النتيجة، فقد توصل الباحثون إلى أنّ ممارسة الرياضة مساءً ليس لها أي تأثير على جودة النوم بتاتاً، كما أظهرت النتائج بوضوح أن التدريب بعد الظهيرة وفي المساء يُخفض من هرمون الغريلين المنشط للجوع، أي أن ممارسة الرياضة مساءً تقلل من شهيته.

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