الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«تعليم الرياض» تُعلن حركة نقل قادة وقائدات المدارس.. الاستعلام من هنا

«تعليم الرياض» تُعلن حركة نقل قادة وقائدات المدارس.. الاستعلام من هنا

صاحبة السيارة المحترقة بالطائف تكشف هوية الفاعل (فيديو)

صاحبة السيارة المحترقة بالطائف تكشف هوية الفاعل (فيديو)

«حساب المواطن» يكشف حقيقة صرف دفعة شهر مايو قبل بداية «رمضان»

«حساب المواطن» يكشف حقيقة صرف دفعة شهر مايو قبل بداية «رمضان»

صور صادمة.. استخراج جثة مواطنة قبل احتراقها داخل مركبة بعسير

صور صادمة.. استخراج جثة مواطنة قبل احتراقها داخل مركبة بعسير

الشرقية.. تسليم 100 وحدة سكنية لمستفيدي «سكني»

الشرقية.. تسليم 100 وحدة سكنية لمستفيدي «سكني»
0

تواصل – واس:

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غدًا، مشروع “نساج تاون” السكني التابع لوزارة الإسكان, ويشهد سموه تسليم 100 وحدة سكنية للمستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وسيقف سموه على المشاريع السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان على أرضها في مدينة الدمام، والجداول الزمنية لتسليم هذه المشاريع التي يتم تنفيذها عن طريق وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن حرص سموه على تذليل المعوقات كافة التي تواجه قطاع الإسكان في المنطقة.

يذكر أن وزارة الإسكان أطلقت مطلع عام 2017م برنامج “سكني” الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية وتمويلية المواطنين المستحقين للدعم السكني، من بينها مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تشرف عليها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي تتواصل عمليات البناء في 46 مشروعاً منها حتى الآن.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«سكني» يتيح مشروعين جديدين للحجز في الدمام وتبوك

«سكني» يتيح مشروعين جديدين للحجز في الدمام وتبوك

إطلاق خدمة «الحجز الإلكتروني» لأكثر من 135 ألف وحدة سكنية

إطلاق خدمة «الحجز الإلكتروني» لأكثر من 135 ألف وحدة سكنية

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

«سكني» يتيح 13 مخططاً سكنياً جديداً للأراضي المجانية في 6 مناطق

«سكني» يتيح 13 مخططاً سكنياً جديداً للأراضي المجانية في 6 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>