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اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بجازان.. الاستعلام من هنا

اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بجازان.. الاستعلام من هنا
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تواصل – واس:

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ.‬

وهنأ الدكتور الأحوس المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمناً الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات إدارة شؤون المعلمين والمعلمات طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة التي اتسمت بالدقة والشفافية ، متمنياً أن تحقق الحركة مزيداً من الاستقرار والعطاء.

من جانبه وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين عبدالرحمن عكور أن عدد المعلمين المنقولين بلغ 728 معلماً من إجمالي عدد المتقدمين الذي بلغ 1744 متقدماً بنسبة 42٪ ، فيما بلغ عدد المتقدمات 1437 معلمة وجرى نقل 538 معلمة بنسبة بلغت 37٪ ، وجاءت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات 40٪ من إجمالي المتقدمين ، موضحاً أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي.‏

وأشار إلى أنه يمكن للمعلمين الغير منقولين الاعتراض على حركة النقل ، مقدماً شكره لمدير عام تعليم جازان على دعمه للإدارة وللمساعد للشؤون المدرسية واهتمامه ومتابعته لمراحل تنفيذ الحركة ولمنسوبي إدارة شؤون المعلمين “بنين وبنات” على جهودهم.

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