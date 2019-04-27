74 تلاوة نادرة و200 ساعة إنتاج جديدة تبثها «المجد للقرآن» في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شبكة قنوات المجد الفضائية عن بث باقة من التلاوات المميزة و النادرة على شاشة قناة المجد للقرآن الكريم خلال شهر رمضان للعام 1440هـ.

حيث ستبث القناة (74) تلاوة نادرة لعمالقة الشيوخ من كافة أنحاء العالم الإسلامي، وسيكون ضمنها تلاوات جديدة على قناة المجد للقرآن الكريم تحلقون فيها مع كتاب الله و200 ساعة إنتاج في شهر القرآن.

كما سيضم البث عدداً من عمالقة القراء في العالم الإسلامي بمصاحف كاملة على مدار الشهر يقدمون فيها أبرز هذه التلاوات.

وسيبث كذلك المصحف المجود للشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عبدالله بصفر والشيخ محمود محمد رمضان والشيخ عبدالرحمن المسعودي من العراق وغيرهم الكثير من القراء في العالم الإسلامي.

جدير بالذكر أن قناة المجد للقرآن الكريم تعتبر القناة الأولى في العالم التي تبث القرآن الكريم على مدار الساعة، وشعارها “قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار”.