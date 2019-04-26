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«تعليم الجوف» تعلن موعد فتح باب التسجيل في الفصل الصيفي

«تعليم الجوف» تعلن موعد فتح باب التسجيل في الفصل الصيفي
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تواصل – الجوف:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، بدء الدراسة في الفصل الصيفي لعدد من مدارس نظام المقررات والنظام الفصلي يوم الأحد 06 / 10 / 1440هـ ولمدة ثمانية أسابيع.

وقال رئيس قسم نظام المقررات سعود بن عويد الفهيقي: إن التسجيل للطلاب والطالبات في نظام المقررات والنظام الفصلي سيبدأ من يوم الأحد 30 / 08 / 1440هـ ، ويستمر خمسة أيام.

كما يبدأ التسجيل للراغبين العمل في الفصل الصيفي من مشرفين ومعلمين وإداريين “بنين” و “بنات” من 20 / 08 / 1440هـ، وينتهي 25 / 08 / 1440هـ، عبر تطبيق “الفصل الصيفي بالجوف” للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.

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