«تعليم الجوف» تعلن موعد فتح باب التسجيل في الفصل الصيفي

تواصل – الجوف:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، بدء الدراسة في الفصل الصيفي لعدد من مدارس نظام المقررات والنظام الفصلي يوم الأحد 06 / 10 / 1440هـ ولمدة ثمانية أسابيع.

وقال رئيس قسم نظام المقررات سعود بن عويد الفهيقي: إن التسجيل للطلاب والطالبات في نظام المقررات والنظام الفصلي سيبدأ من يوم الأحد 30 / 08 / 1440هـ ، ويستمر خمسة أيام.

كما يبدأ التسجيل للراغبين العمل في الفصل الصيفي من مشرفين ومعلمين وإداريين “بنين” و “بنات” من 20 / 08 / 1440هـ، وينتهي 25 / 08 / 1440هـ، عبر تطبيق “الفصل الصيفي بالجوف” للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.