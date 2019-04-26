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صاحبة السيارة المحترقة بالطائف تكشف هوية الفاعل (فيديو)

صاحبة السيارة المحترقة بالطائف تكشف هوية الفاعل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المواطنة صاحبة السيارة المحترقة بالطائف، تفاصيل وملابسات الحادث، حيث قالت إن ابن عمها هو من قام بحرق سيارتها وليس أخوها من قام بالجريمة، مؤكدة أن ابن عمها ضد قيادة المرأة للسيارة.

وقالت المواطنة وتدعى أميرة، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “ياهلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية”، إن المتهم قال لها قبل يومين من الحادث “والله لأربيكي بدون سبب لذلك”.

وأضافت أن سيارتها احترقت بالكامل واحترقت سيارة أخرى لأحد الجيران، مضيفة أن ابن عمها اعتذر عما بدر منه لتتنازل عن القضية، إلا أنها كانت تنتظر رد المحامي.

ولفتت المواطنة إلى أنها تعيش في حالة صدمة منذ احتراق سيارتها وحتى الآن، ولا تستوعب ما حدث.

وكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت مساء أمس الجمعة، أنها تمكنت من ضبط الجاني المتهم بحرق سيارة المواطنة.

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