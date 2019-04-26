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ترحيل 760 ألف مخالف لأنظمة المملكة.. النتائج الكاملة للحملات الميدانية

ترحيل 760 ألف مخالف لأنظمة المملكة.. النتائج الكاملة للحملات الميدانية
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تواصل – الرياض:

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة حتى أول أمس الخميس، 3.030.767 مخالفاً، منهم 2.361.511 مخالفاً لنظام الإقامة، و466.038 مخالفاً لنظام العمل، و203.218 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 51.313 شخصاً، 49% منهم يمنيون، و48% إثيوبيون، و3% من جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 2142 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، و3.723 شخصاً متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، و1.237 مواطناً أوقفوا لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1.211 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 26 سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12.556 وافداً مخالفاً، منهم 10.504 رجال، و2.052 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 447.649 مخالفاً، وإحالة 410.123 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 514.400 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 760.456 مخالفاً.

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