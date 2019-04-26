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اليمن.. مقتل 6 من خبراء «مسام» إثر انفجار مخزن ألغام في تعز

اليمن.. مقتل 6 من خبراء «مسام» إثر انفجار مخزن ألغام في تعز
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تواصل – واس:

قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن 6 خبراء من الجنسية اليمنية الذين يعملون في مشروع المركز لنزع الألغام في اليمن “مسام”، قُتلوا جراء انفجار في مخزن للألغام التي تم نزعها، في مدينة المخا بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الجمعة، أنه خلال قيام خبراء من الفرقتين 26 و30 التابعتين لمشروع المركز بتجميع مخلفات الألغام والقذائف هز انفجار ضخم مخزن التجميع؛ مما أدى إلى مقتل 6 وإصابة السائق المرافق بإصابة بالغة الخطورة وتدمير المخزن بالكامل.

وأهاب المركز بالأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية بالتصدي والوقوف بحزم حيال تمادي الميليشيات الانقلابية بنشر الألغام العشوائية التي حصدت أرواح العديد من الأبرياء.

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