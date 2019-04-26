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عربات المسار الأزرق بقطار الرياض تصل الدمام (صور)

عربات المسار الأزرق بقطار الرياض تصل الدمام (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

وصل عدد من العربات المخصصة للمسار الأزرق ضمن مشروع قطار الرياض إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

العربات حُملت على شاحنات لنقلها إلى الرياض، لاختبارها والتأكد من جاهزيتها؛ استعداداً للتشغيل التجريبي للقطار، المتوقع خلال نهاية العام الحالي.

ويبلغ طول المسار الأزرق 38 كم، ويمثل هذا المسار محور العليا – البطحاء، وسيضم 27 محطة خمسة منها محطات تحويل، كما سيضم موقعين للصيانة والمبيت، وثلاثة مواقف عامة.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كشفت أن نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت 82%، وأن محطات المشروع دخلت في مراحل متقدمة من الإنجاز.

يُذكر أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض هو الأول في المملكة، وثاني مشروع للنقل العام في الخليج بعد مترو دبي، ويشمل القطارات والحافلات، و6 خطوط للقطار، و85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.

 

 

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