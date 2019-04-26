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مقتل اثنين في تحطم مروحية عسكرية مغربية

مقتل اثنين في تحطم مروحية عسكرية مغربية
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تواصل – وكالات:

لقي عسكريان مغربيان مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادث تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية بمنطقة تيشلا في الصحراء الغربية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، أن الضحيتين من طاقم المروحية، هما ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي لقيا مصرعهما في الحادث، فيما أصيب عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة. وأشار المصدر إلى بدء تحقيق تقني لتحديد أسباب الحادث.

وتضم القوات المسلحة الملكية بالمغرب نحو 200 ألف فرد و175 ألف جندي احتياطي بميزانية 3.5 مليار دولار، حسب الموقع الإلكتروني المتخصص “كلوبال فاير باور”.

ويبرز حضورها بشكل أكبر في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية سابقاً، التي يسيطر المغرب على معظم أراضيها وتطالب بها جبهة بوليساريو الانفصالية مدعومة من الجزائر.

وفي يناير تحطمت طائرة عسكرية من طراز “ميراج إف 1″، تابعة للقوات المسلحة المغربية بسبب عطب تقني، بينما كانت تقوم بمهمة تدريبية، دون سقوط ضحايا.

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