إطلاق مبادرة شراء أجهزة «التكييف عالية الكفاءة».. خصم فوري 900 ريال

تواصل – فريق التحرير:

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم الجمعة، مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، بنطاقها الكامل في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص.

وتهدف المبادرة لتحفيز المواطنين على شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة وموفرة، ويمكن الحصول عليها من أكثر من 350 متجراً في جميع مناطق المملكة، وبخصم فوري 900 ريال عند شراء جهاز تكييف من الأجهزة المشمولة في المبادرة، 18 أو 24 ألف وحدة حرارية، وبحد أقصى 6 مكيفات، على ألا يقل عمره عن 21 سنة.

وللتعرف على المبادرة وخطوات الاستفادة منها زيارةالموقع الإلكتروني؛ للتأكد من الاستحقاق بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، ومعرفة أنواع وأسعار المكيفات المشمولة في المبادرة ومواقع المتاجر المشاركة فيها، ثم زيارة المتجر وإبراز الهوية واختيار الجهاز المناسب.

يُذكر أن المبادرة ضمن جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة لمساعدة المواطنين على التقليل من استهلاك الطاقة في المباني، حيث تستهلك أجهزة التكييف نحو 65% من إجمالي الاستهلاك، وأُطلقت سابقاً مرحلة أولية امتدت 6 أشهر وشملت 12 مدينة للتأكد من الجاهزية لمرحلة الإطلاق الكامل.