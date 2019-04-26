شرطة مكة تطيح بـ«ثلاثيني» أحرق سيارة مواطنة بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة من الإطاحة بمواطن في العقد الثالث من العمر، أحرق سيارة مواطنة مستخدما مادة بترولية.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه في صباح يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٨/٢٠هـ باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف بلاغا عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمدا، وذلك بقيام شخص مجهول برش مادة بترولية على المركبة وهي متوقفة بأحد أحياء محافظة الطائف، وإشعال النار فيها؛ ما نتج عنه احتراقها بالكامل.

وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه بمحافظة جدة التي فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظاميه بحقه.