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مقتل وإصابة 30 حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني

مقتل وإصابة 30 حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني
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تواصل – واس:

سقط نحو ثلاثين من مليشيا الحوثي الإنقلابية بين قتيل وجريح، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة العود شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني : إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين عقب محاولة عناصر من المليشيا، المدعومة من إيران، التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة “بيت الشرجي”، في مديرية قعطبة، مبيناً أن المواجهات نتج عنها مصرع عشرين من المليشيا الحوثية وجرح عشرة آخرين.

وأشار الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية “سبتمبر”، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل عدد من المسلحين الحوثيين، وأجبرتهم على الفرار باتجاه منطقة بيت “الشوكي”.

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