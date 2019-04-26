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بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على الرياض

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد العاصمة الرياض في هذه الأثناء هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – حالة مطرية متوقعة بأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة.

ويمتد تأثر الحالة الجوية إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على منطقتي الباحة وعسير، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

 

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