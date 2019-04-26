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الرياض.. مجمع الجريوي ينظم دورة الشيخ عبدالعزيز العريدي الرمضانية لتحفيظ القرآن

الرياض.. مجمع الجريوي ينظم دورة الشيخ عبدالعزيز العريدي الرمضانية لتحفيظ القرآن
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تواصل – عبدالرحمن المغيرة:

يُنظم مجمع الجريوي لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده في حي بدر (الشفاء) بالعاصمة الرياض، دورة الشيخ عبدالعزيز العريدي الرمضانية لتحفيظ القرآن الكريم.

وتستمر الدورة لمدة 18 يوماً بدءاً من 1 إلى 18 رمضان المقبل، بعد صلاة العصر، وتتضمن عدة برامج وهي:

*برنامج الضبط والإتقان

*برنامج إنجاز

*برنامج تصحيح التلاوة

*برنامج التلقين

وتضم الدورة نخبة من المعلمين المجازين، وعدة برامج تحفيزية للمشاركين، كما سيتم منح المشاركين شهادات معتمدة من الجمعية الخيرية.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل في الدورة عبر الرابط (هنا)، ولمعرفة المزيد من التفاصيل الاتصال بهاتف رقم: 0559328626، أو الدخول لموقع الدورة عبر الرابط (هنا).

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