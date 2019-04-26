تحذير ألماني من ارتداء نفس الحذاء كل يوم

تواصل – وكالات:

حذر الدكتور توماس شنايدر من ارتداء نفس الحذاء كل يوم، حيث يتسبب ذلك في التحميل على الأربطة والعظام والعضلات من جانب واحد فقط؛ الأمر الذي يضر بصحة الأقدام.

لذا ينصح جراح العظام الألماني بتغيير الحذاء بانتظام، مع مراعاة ارتداء أحذية ذات كعوب مختلفة للتحميل على الأقدام بشكل متغير؛ ومن ثم تقوية بنيتها.

كما أكد شنايدر على أهمية أن يكون مقاس الحذاء مناسباً؛ أي ليس ضيقاً ولا واسعاً؛ وذلك لتجنب حدوث مشاكل صحية خطيرة كآلام الأعصاب المستمرة أو انحراف الأصابع أو تشوهات.

ويمكن الاستدلال على أن مقاس الحذاء مناسب من خلال وجود مسافة تُقدر بعرض إصبع الإبهام أمام الأصابع.