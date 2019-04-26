شرطة مكة تكشف تفاصيل ضبط المعتدين على حارس مدرسة بالكامل

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على 4 أشخاص بعد اعتدائهم بالضرب على حارس مدرسة بنات بمحافظة الكامل.

وصرح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩هـ باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الكامل بلاغاً عن تعرض حارس مدرسة بنات بقرية المضحاة بمحافظة الكامل لاعتداء بالضرب وإصابته من قبل أربعة أشخاص، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم تحديد هويتهم والقبض عليهم، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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