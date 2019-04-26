وزير الإسكان يوضح موعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من رسوم الأراضي

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قال وزير الإسكان ماجد الحقيل: إنه لن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء حتى يتم قياس نتائج المرحلة الأولى.

وصرح الحقيل لتلفزيون “سي إن بي سي عربية”، على هامش مشاركته في مؤتمر القطاع المالي بالرياض، بأن المرحلة الأولى من الرسوم لم تنضج بشكل كامل، مؤكداً أن كل البوادر إيجابية.

وأوضح أنه في حال تم ضخ الأراضي التي تشملها المرحلة الأولى ستعمل على القيام بتوازن جيد في ضخ وحدات سكنية كبيرة، مشيراً إلى أنه تم دعم أكثر من مشروع لإيصال البنية التحتية والخدمات، من خلال إيرادات العام الماضي من رسوم الأراضي البيضاء.

الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء في يونيو 2016، وأعلنت في نهاية نفس العام عن انتهاء المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي المستهدفة عبر البوابة الإلكترونية.