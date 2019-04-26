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تفكيك «جالاكسي فولد» يكشف عن نقطة ضعفه

تفكيك «جالاكسي فولد» يكشف عن نقطة ضعفه
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تواصل – وكالات:

نشر موقع “iFixit” المتخصص في تفكيك وتقييم إمكانية إصلاح الأجهزة المحمولة، تقريره الخاص بأولى هواتف سامسونغ القابلة للطي “غالاكسي فولد”.

وتوصل إلى السبب وراء مشكلة الشاشة قائلاً “إن منطقة صغيرة في أعلى وأسفل الشاشة تجعل الهاتف عرضة للضر، ورغم عرض الفجوة لا يتجاوز 7 ملم، إلا أنه يترك الشاشة نفسها مكشوفة، لذا فإن أي شيء يدخل خلال هذه الفجوة فسوف يؤدي إلى إتلاف الشاشة.وتتوافق نتائج الموقع مع تفسير شركة سامسونغ نفسها، التي قالت إن الضرر يمكن أن يكون مرتبطاً بالمناطق المكشوفة العلوية والسفلية للمفصلة.

وقال الموقع “عند الإغلاق، تكون الشاشة محمية – لكن العمود الفقري محاط بالفجوات الهائلة”. وأضاف: “من غير المحتمل أن تتسبب هذه الفجوات في تلف فوري للشاشة، ولكنها لا محالة ستجذب الأوساخ”.

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