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المجلس العسكري السوداني يضع شرطاً لتسليم السلطة للشباب

المجلس العسكري السوداني يضع شرطاً لتسليم السلطة للشباب
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تواصل – وكالات:

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو، إنهم مستعدون لتسليم السلطة للشباب من الآن إذا كانوا جاهزين، مضيفاً أنهم يعملون بأقصى جهد لتلبية احتياجات البلاد الضرورية.

فيما كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي له، عن عقد اجتماع مع قوى إعلان الحرية والتغيير في البلاد، مبيناً أن الاثنين يكملان بعضهما، ويسعيان لتأسيس نظام ديمقراطي خالٍ من العيوب.

وشدد الكباشي على أنه لا وجود لحسابات الخسارة والربح في الحوار، والهدف مستقبل السودان فقط، وتم الاتفاق بين الأطراف على الشراكة والعمل سوياً للعبور لبر الأمان.

وأشار إلى عدم وجود خلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير طالما أن الهدف واحد، منوهاً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع قوى الحرية والتغيير لنقاش النقاط الخلافية.

في سياق متصل، ينظر المجلس العسكري الانتقالي السوداني في استقالة 3 من أعضائه؛ وهم الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر.

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