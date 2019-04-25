وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف صحية لحملة البكالوريوس والماجستير من ذوي الخبرة؛ للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (صيدلي سريري ثان، وأخصائي ثاني مكافحة العدوى)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة بالرابط أدناه.

الوظائف:

1 –صيدلي سريري ثان(Clinical Pharmacist II):

– درجة الماجستير في الصيدلة السريرية أو ما يعادلها.

– رخصة وتسجيل كمهنة صيدلي سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

2 –أخصائي ثاني مكافحة العدوى(Infection Control Specialist II):

– درجة البكالوريوس في التمريض أو غيرها من العلوم الصحية ذات الصلة.

– دبلوم في السيطرة على العدوى، أو دورة تدريبية لا تقل مدتها 6 أشهر في السيطرة على العدوى.

– ترخيص ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1440/08/20هـ، من خلال الرابط التالي:اضغط هنا.