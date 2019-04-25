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توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية وموجة غبار تعيق الرؤية بهذه المناطق غداً

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية وموجة غبار تعيق الرؤية بهذه المناطق غداً
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرَد على المدينة المنورة، ومكة، والقصيم، والرياض، وحائل، وعسير، والباحة، يوم غدٍ الجمعة بمشيئة الله.

وأشارت الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الغد، إلى أنه من المتوقع أيضاً نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 45 كلم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كلم/ساعة، وستسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة (39 درجة) مئوية، وأدنى درجة بطريف (11 درجة).

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