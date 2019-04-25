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توضيح مهم من شركة الكهرباء بشأن الفاتورة الثابتة

توضيح مهم من شركة الكهرباء بشأن الفاتورة الثابتة
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تواصل – الرياض:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن خدمة الفاتورة الثابتة تعد جزءاً من جهودها المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها، لا سيما أن الخدمة تهدف لأن تخصص لكل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة، بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن المشترك الذي يسجّل في خدمة الفاتورة الثابتة سيحصل على فواتير متساوية القيمة طيلة العام، وأشارت في نفس الوقت إلى تزايد عدد المشتركين الذين سجّلوا في الخدمة، في ظل التسهيلات المقدمة، لكي يتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية التي يحصل عليها.

وأوضحت السعودية للكهرباء أنه سيتم قراءة العداد بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، وإذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة، فيتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، أما إذا لم يرغب في الاستمرار، فتتم تصفية المبلغ له أو عليه”.

وأكدت الشركة أنه يمكن للمشترك إلغاء الخدمة في أي وقت يرغب، وفي حال مرور الاثني عشر شهراً من تاريخ الاشتراك، سيتم التجديد التلقائي للخدمة مع حساب متوسط الاستهلاك للاثني عشر شهراً السابقة، كما سيزود المشترك ببيان تفصيلي لجميع المبالغ المدفوعة وقيمة الاستهلاك الفعلي للاثني عشر شهراً السابقة.

وتابعت السعودية للكهرباء أنه عندما يتم تصفية المبالغ المدفوعة مع قيمة الاستهلاك الفعلي، ستتيح الشركة آلياً منح المشترك رصيداً في حال وجود فروق مالية لصالحه، وستتيح أيضاً التقسيط للاثني عشر شهراً المقبلة، في حال وجود فروق على المشترك.

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