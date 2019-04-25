«الداخلية» تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق برتبة «جندي»

تواصل – الرياض:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية لرتبة (جندي) لعام 1440هـ.

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة الدخول عبر بوابة “أبشر – التوظيف“.

ودعت جميع المقبولين مبدئياً إلى ضرورة التقيد بالملاحظات وإحضار كافة المستندات المطلوبة: وهي نموذج القبول مطبوعاً من الموقع، وأصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين منها، وصورة من كرت العائلة للمتزوج، وصورتان مصدقتان من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، و6 صور ملونة حديثة مقاس 4 * 6 مكشوف الرأس خلفية بيضاء، وملف مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

كما منعت إحضار الهاتف المحمول، منوهة إلى إحضار أي مؤهلات أو دورات تدريبية من جهة معتمدة، وفي حال كانت الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية.

وطالبت بالحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 7 صباحاً بكلية الملك فهد الأمنية، البوابة الشرقية رقم 5 في الوقت المحدد لكل طالب.