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المدينة.. إنقاذ رضيعة ابتلعت قطعة معدنية

المدينة.. إنقاذ رضيعة ابتلعت قطعة معدنية
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تواصل- المدينة المنورة:

ساهم فريق طبي بمستشفى خيبر العام في إنقاذ حياة رضيعة ابتلعت قطعة معدنية. وبحسب التفاصيل فقد أستقبل الفريق الطبي بالمستشفى حالة عاجلة لرضيعه تبلغ من العمر ٧ أشهر ابتلعت قطعة معدنية بالخطأ؛ ما أدى لإصابتها باختناق شديد كاد أن يودي بحياتها لولا لطف الله سبحانه وتعالى ثم تدخل أطباء مستشفى خيبر العام (أخصائي الأذن والأنف والحنجرة وفريق قسم العمليات وأخصائي الأطفال).

وتم استخراج القطعة المعدنية وتم تنويم الطفلة لمراقبة حالتها الصحية. وبعد التأكد من سلامة الحالة الصحية للطفلة تم السماح لذويها بخروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

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