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جريمة تهز مصر.. راعٍ يقتل طفلاً بسبب نعجتين

جريمة تهز مصر.. راعٍ يقتل طفلاً بسبب نعجتين
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تواصل-وكالات:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة في مصر بإلقاء القبض على راعي أغنام وإيداعه السجن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، إثر اتهامه بقتل طفل يبلغ من العمر 10 أعوام.

ووفق صحيفة «اليوم السابع» المصرية، يواجه الراعي تهمة قتل الطفل إبراهيم نتيجة ضربه بطريقة مبرحة، إذ اتهمه بسرقة نعجتين يرعاهما في مدينة أبو النمرس.وقررت النيابة تشريح جثة الطفل للوقوف على سبب الوفاة.

وكانت شرطة الجيزة تلقت بلاغاً عن الحادثة، وأثناء نقل الطفل إلى المستشفى فارق الحياة في عربة الإسعاف قبل وصوله.

وكشفت التحقيقات الجارية أن المتهم (تتحفظ النيابة على هويته)، اعتدى بالضرب على الطفل، بسبب اختفاء نعجتين من قطيع الأغنام المكلف برعايتها، إذ اعتقد الجاني أن المتوفى يخفيهما في مكان ما، كما اتهم شخصاً آخر بمساعدته في السرقة.

وأكد شهود عيان أن القاتل أردى الطفل أرضاً، ووقف عليه وظل يضربه برجليه إلى أن خارت قواه.

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