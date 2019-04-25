الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«البيئة» تتوقع غزواً لأسراب الجراد.. وجهتهم هذه المناطق

«البيئة» تتوقع غزواً لأسراب الجراد.. وجهتهم هذه المناطق

هل يُسمح لـ «العسكري» بالزواج من أجنبية؟

هل يُسمح لـ «العسكري» بالزواج من أجنبية؟

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ18.. الاستعلام من هنا

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ18.. الاستعلام من هنا

والد «هاني عثمان» يروي لحظات الوداع الأخير قبل وفاة ابنه في سيريلانكا

والد «هاني عثمان» يروي لحظات الوداع الأخير قبل وفاة ابنه في سيريلانكا

«البيئة» تتوقع غزواً لأسراب الجراد.. وجهتهم هذه المناطق

«البيئة» تتوقع غزواً لأسراب الجراد.. وجهتهم هذه المناطق
0

 

تواصل- الرياض:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أعداد الجراد الصحراوي بالمملكة تتزايد في الموسم الربيعي، وأن تهديد غزو الأسراب من الدول المجاورة (اليمن، مصر، السودان) ما زال قائماً.
وأفادت أنه مع الدخول الفعلي للموسم الربيعي يزداد نشاط الجراد الصحراوي في شمال وغرب وجنوب الرياض، وفي وسط القصيم وجنوب حائل، والأحساء وشمال غرب الجبيل، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال شهر أبريل الحالي في تلك المناطق، مشيرةً إلى أن فترة الموسم الربيعي دائماً ما تكون قصيرة وتسمح فقط لتكوين جيل واحد من الجراد الصحراوي بعمر شهرين، ومن منتصف يونيو تبدأ عملية تكوين المجموعات والأسراب والتحرك لدول التكاثر الصيفي وهي (الهند وباكستان، أو السودان واليمن).
وفيما يتعلق بالموسم الشتوي للجراد بالمملكة، بينت الوزارة أنه انقضى بنسبة 80%، منوهةً بأنه لم يتبقَّ سوى مجاميع من الحشرات الكاملة غير الناضجة التي تنتقل من موقع لآخر للبحث عن الغذاء، وتكوين مجموعات لديها القدرة على الهجرة نحو الموسم الربيعي، إضافة إلى وجود مجاميع من الدبا في الأطوار الأخيرة في المدينة المنورة وأملج، مؤكدةً أنه ستقوم بمكافحتها قبل الانتقال الربيعي والقضاء عليها خلال الفترة المتبقية من الموسم الشتوي.
وعن الحالة العامة للجراد الصحراوي في الدول المجاورة حالياً، ووجود إمكانية تهديد غزو الأسراب من تلك الدول، ذكرت الوزارة أن آخر التقارير المستلمة من ضباط معلومات الجراد الصحراوي باليمن، أفادت أن هناك أسراباً ومجموعات تتجول في المحافظات الوسطى والشرقية من اليمن وذلك للبحث عن الموئل الملائم للتكاثر، مبينةً أنها غالباً ما تكون قادمة من سواحل البحر الأحمر وبحر العرب، ولم يتم الكشف عنها خلال فترة التكاثر الشتوي ما بين الحديدة حتى شرق عدن، لافتةً إلى أنه في حال مناسبة اتجاه الرياح نحو المملكة فإن هناك احتمالاً بانتقال الأسراب والمجموعات نحو الشمال ليتفاقم الوضع لدينا بشكل أكبر.
وأما الحالة العامة للجراد الصحراوي في مصر، أشارت الوزارة إلى أنه كان هناك تكاثر شتوي في الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر مطلع فبراير الماضي، وأنه في حال لم يتم المكافحة والتطهير بالشكل الجيد ستتلقى المملكة أسراباً ومجموعات من الجراد قد تتوغل نحو المناطق الوسطى.
وفي السودان وإرتيريا، أوضحت وزارة البيئة أنه حسب آخر التقارير المستلمة من الفاو بخصوص شرق إفريقيا؛ فإن الغطاء النباتي هناك في حالة جفاف والمؤشرات البيئية والمناخية لا تسمح باستمرار التكاثر، وأنه لم يتبقَّ سوى مجموعات من الجراد الناضج وغير الناضج التي قد تتحرك نحو المناطق الداخلية بالمملكة أو تتوجه شمالاً باتجاه المزارع على حواف نهر النيل بالسودان.
تتمثل أنشطة المركز للتصدي لغزو أسراب الجراد الصحراوي والسيطرة على موسم التكاثر الربيعي، فيما يلي: توزيع سيارات الاستكشاف والمكافحة في الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، والعمل على تأمين المبيدات وتوزيعها على فروع الوزارة ومكاتبها، وتسليم أجهزة الرش وتركيبها على السيارات، وإعادة توزيع أجهزة e-Locust3 الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة، إضافة إلى عقد ثلاث ورش عمل في الرياض والقصيم وحائل، ومتابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر، والدعم الفني واللوجستي لفروع المناطق، ومتابعة أعمال الاستكشاف والمكافحة بالتعاون مع الفروع، وأخيراً التواصل مع الدول المجاورة لمتابعة الأوضاع هناك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالأسماء.. «البيئة والمياه» تعلن عن المرشحين لشغل وظائفها

بالأسماء.. «البيئة والمياه» تعلن عن المرشحين لشغل وظائفها

الأرصاد تتوقع: استمرار الأمطار على محافظات الرياض.. حتى هذا الموعد

الأرصاد تتوقع: استمرار الأمطار على محافظات الرياض.. حتى هذا الموعد

«البيئة»: 1.6 مليون ريال باكورة دعم التحول للزراعة العضوية

«البيئة»: 1.6 مليون ريال باكورة دعم التحول للزراعة العضوية

«البيئة»: نجاح مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة 75500 هكتار

«البيئة»: نجاح مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة 75500 هكتار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد
صوت الذكريات !!!
مقالات

صوت الذكريات !!!

المزيد
المتسولون الأثرياء
مقالات

المتسولون الأثرياء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>