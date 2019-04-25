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افتتاح جسر تقاطع شارعي السيل وعمر قاضي بمكة (صور)

افتتاح جسر تقاطع شارعي السيل وعمر قاضي بمكة (صور)
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تواصل – مكة المكرمة:

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص صباح اليوم الخميس جسر تقاطع شارع عمر قاضي مع طريق السيل، والذي بلغت تكلفة إنشائه 50 مليون ريال.

ويبلغ طول الجسر 112 متراً، وعرضه 35 متراً، وسيسهم افتتاح الجسر في تخفيف ضغط الحركة المرورية من على جسر حد الحرم وجسر حجز السيارات، ويخدم ساكني منطقة الشرائع، والقادمين من الرياض.

وبلغ حجم أعمال القطع الصخري بالمشروع 320 ألف متر مكعب، والحوائط السائدة 5100 متر مربع، كما استخدم في رصفه أكثر من ألف متر مكعب من الأسفلت، ويضم الجسر 125 عامود إنارة.

وشارك في الافتتاح وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المكلف المهندس زهير سقاط، ومستشار الأمين المهندس ياسر الغامدي، وعدد من المسؤولين والمهندسين بالأمانة.

 

 

 

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