«الأرصاد» تنبه: غبار على «نجران».. وأمطار على «الطائف»

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الخميس)، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وحبونا، ويدمه، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

فيما هطلت أمس (الأربعاء) أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت أحياء الوسام والمثناه والسلامة وقروى والخالدية وباب الريع وشهار.