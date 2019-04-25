الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«البيئة» تتوقع غزواً لأسراب الجراد.. وجهتهم هذه المناطق

«البيئة» تتوقع غزواً لأسراب الجراد.. وجهتهم هذه المناطق

هل يُسمح لـ «العسكري» بالزواج من أجنبية؟

هل يُسمح لـ «العسكري» بالزواج من أجنبية؟

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ18.. الاستعلام من هنا

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ18.. الاستعلام من هنا

والد «هاني عثمان» يروي لحظات الوداع الأخير قبل وفاة ابنه في سيريلانكا

والد «هاني عثمان» يروي لحظات الوداع الأخير قبل وفاة ابنه في سيريلانكا

«السديس» يُطلق أول تطبيق للقرآن الكريم بتقنية الواقع المعزز

«السديس» يُطلق أول تطبيق للقرآن الكريم بتقنية الواقع المعزز
0

تواصل – واس:

أطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، أول تطبيق للقرآن الكريم بتقنية الواقع المعزز (AR).

ويعتبر هذا التطبيق أول مصحف يستخدم تقنية الواقع المعزز ويخدم جميع المستفيدين أثناء قراءة القرآن الكريم بتسليط كاميرا البرنامج على المصحف من إصدار مجمع الملك فهد، ويقوم التطبيق بالتعرف على الصفحة وإظهار (التفسير الميسر) لمعاني الآيات الكريمة، وكتاب (الميسر في غريب القرآن الكريم)، وذلك تيسيراً للقارئين.

كما يمكن من خلال التطبيق الاستماع لآيات القرآن مرتلةً بصوت الشيخ عبدالرحمن السديس.

ويأتي هذا التطبيق حرصاً من الرئاسة على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين باستثمار التقنيات الحديثة وفق توجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ ومواكبة لرؤية الخير والعطاء ٢٠٣٠.

ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط التالي للأجهزة المدعومة بنظام IOS من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عقب لقائه بالمؤذنين.. «السديس» يحث على العناية بفقه الأذان وآدابه

عقب لقائه بالمؤذنين.. «السديس» يحث على العناية بفقه الأذان وآدابه

«السديس» يُحذر موظفي الحرمين من القرارات الفردية

«السديس» يُحذر موظفي الحرمين من القرارات الفردية

«السديس» في خطبة الجمعة: ما يدعو للأسى الابتعاد عن الوسطية والانبطاح نحو الفتن

«السديس» في خطبة الجمعة: ما يدعو للأسى الابتعاد عن الوسطية والانبطاح نحو الفتن

«السديس» يشارك في إزالة تجمعات مياه الأمطار بالحرم المكي (صور)

«السديس» يشارك في إزالة تجمعات مياه الأمطار بالحرم المكي (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد
صوت الذكريات !!!
مقالات

صوت الذكريات !!!

المزيد
المتسولون الأثرياء
مقالات

المتسولون الأثرياء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>