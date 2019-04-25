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مخاوف من «قنبلة» تغلق مبنى البنك المركزي السريلانكي

مخاوف من «قنبلة» تغلق مبنى البنك المركزي السريلانكي
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تواصل- وكالات:

قال مسؤولان بالبنك المركزي في سريلانكا، إن مسؤولي الأمن منعوا الدخول والخروج من المبنى اليوم الخميس، بسبب مخاوف من وجود قنبلة.

كما تم منع حركة المرور في الشارع الذي يوجد به البنك، والذي يقع على مقربة من مركز التجارة العالمي.

وذكرت وكالة أنبا أداديرانا السريلانكية، أنه تم إغلاق الطريق المؤدي إلى مطار باندارانايكي الدولي، بعد رصد سيارة مشبوهة خارجه.

وأضافت الوكالة أن المطار أغلق بشكل مؤقت، مع قيام قوات الأمن بتفتيش السيارة في المرآب الخارجي التابع له.

من جهة أخرى، أكد مسؤول سريلانكي إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية في في كولومبيو حتى إشعار آخر.

وكانت الشرطة السريلانكية ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس، أن انفجاراً وقع في مكب للنفايات خلف محكمة ببلدة بوجودا 40/كم شرق العاصمة كولومبو.

ولم تذكر وكالة أداديرانا للأنباء، التي أوردت النبأ عبر موقعها الإلكتروني، مزيداً من التفاصيل.

وفي سياق متصل، ذكر مسؤولون أن الشرطة اعتقلت 16 شخصاً على صلة بسلسلة الهجمات التي شهدتها البلاد مؤخراً وأودت بحياة 359 شخصاً.

ويرتفع بذلك إجمالي من تم اعتقالهم على خلفية تلك الهجمات إلى 76 شخصاً.

كما تم اتخاذ إجراءات أمنية جديدة شملت حظر استخدام الطائرات دون طيار، في إطار السعي لملاحقة شبكة من الأشخاص المشتبه في صلتهم بالتفجيرات.

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