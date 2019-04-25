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حادث مؤلم في جازان.. وفاة مُسنة تحت عجلات مركبة تقودها ابنتها
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تواصل – جازان:

توفيت مساء أمس الأربعاء مواطنة ستينية، إثر تعرضها للدهس داخل فناء منزل أسرتها بأحد أحياء مدينة جازان، وذلك بسيارة كانت تقودها ابنتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، أن فرق إسعاف الهلال الأحمر باشرت بلاغاً، يفيد بإصابة مواطنة مسنة، إثر تعرضها للدهس بمركبة داخل فناء منزل أسرتها في مدينة جازان.

وأضاف المتحدث، اتضح أن المواطنة أصيبت نتيجة تعرضها للدهس، وجرى تقديم المساعدة الإسعافية اللازمة لها في الموقع، ثم نقلها إلى مستشفى الحياة الوطني لاستكمال العلاج، إلا أنها توفيت لاحقاً متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها.

ووفقا لمصادر، فإن الأسرة كانت فرحة بالسيارة الجديدة، وأرادت الفتاة التدرب على القيادة داخل فناء المنزل، إلا أنها بخطأ في التحكم بمقود السيارة دهست والدتها، فتحول الفرح إلى مأتم.

 

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