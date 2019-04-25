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7 نصائح مفيدة تُنمي مهارات الاستماع لدى أطفالك

7 نصائح مفيدة تُنمي مهارات الاستماع لدى أطفالك
Smiling human child hand listening deaf ear gossip
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تواصل – وكالات:

رغم أهمية مهارة الاستماع في تطوير القدرة على التواصل ؛ إلا أن كثيراً من الأطفال يواجهون صعوبة في تنمية مهارات الاستماع، ما يفوّت عليه استقبال بعض المعلومات.

ويتضمّن نقص المعلومات في مرحلة الطفولة عدم تعلّم مفردات وكلمات جديدة، وعدم إتقان التعبير بجمل منضبطة عن الفكرة، إلى جانب التأثير السلبي على قدرته على التواصل بشكل عام.

إليك كيف يمكن تدريب مهارات الاستماع لدى الطفل:

* تأكّد من النظر إلى الطفل وأنت تتحدّث إليه، واطلب منه أن ينظر إليك بالمثل وأنتما تتحدثان.

* اطلب من الطفل إعادة ما تحدثتما عنه منذ لحظات لتتأكّد من أنه فهم.

* أعطِ أمثلة باستخدام ما قاله الطفل، لتقدّم له نموذجاً على حُسن استماعك إليه.

* اطلب من طفلك أن يعيد ما قٌلته أنت ، وإذا تطلّب الأمر، يمكنك أن تطلب منه إعادة الأمر الذي وجّهته إليه مرتين أو 3 مرات قبل تنفيذه.

* لتزيد اهتمامه بالاستماع، تحدّث مع الطفل في أمور تثير اهتمامه مثل شخصيات الكرتون، والألعاب التي يلعبها مع زملائه في المدرسة.

* العب مع طفلك بعض الألعاب التي تعتمد على إعطاء تعليمات وتنفيذها، مثل إعطاء تعليمات لبناء شكل ما بواسطة المكعّبات، أو رسم بعض الأشكال.

* اقرأ لطفلك، واطلب منه أثناء القراءة توقّع الحدث التالي في القصة.

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