الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

والد «هاني عثمان» يروي لحظات الوداع الأخير قبل وفاة ابنه في سيريلانكا

والد «هاني عثمان» يروي لحظات الوداع الأخير قبل وفاة ابنه في سيريلانكا

توجيه من المقام السامي بشأن توظيف المواطنين المؤهلين بدلاً من الأجانب

توجيه من المقام السامي بشأن توظيف المواطنين المؤهلين بدلاً من الأجانب

جدول أئمة الحرمين لصلاتي التراويح والتهجد خلال رمضان 1440هـ

جدول أئمة الحرمين لصلاتي التراويح والتهجد خلال رمضان 1440هـ

بدءا من الجمعة.. «المسند» يتوقع حالة مطرية ربيعية على هذه المناطق

بدءا من الجمعة.. «المسند» يتوقع حالة مطرية ربيعية على هذه المناطق

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

0
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
مساعد المحيش

بداية هناك وقائع كثيرة تدخل في دائرة الغفلة ولا يمكن حصرها في فئة معينة أو نوع معين، وذلك لكثرة الأحداث والوقائع في القرن العشرين أي من عام ٢٠٠٠ ميلادي إلى يومنا هذا، وكذلك يندرج بعدها ظهور وسائل الإعلام المعادي والمسبب للتفرقة في الوحدة الوطنية والتشكيك في الولاء وغزو المخ بأفكار هابطة ليس لها  قيمة وهذا يؤثر سلباً على الشخص، ويتبعه بناء أفكار متطرفة ومغلوطة لدى الشخص وتطبيقها في واقع الحياة وكذلك تفكك النسيج الاجتماعي، وامتدت جذور وسائل الإعلام المعادي إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي بفتح حسابات لترويج محتواها وهناك طريقتين أحدهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، الأولى بفتح حساب باسم القناة الفضائية أو الصحيفة ومن ثمّ تروج شائعاتها عبر تلك المنصات بطريقة مباشرة، الثانية بفتح حساب في تطبيقات التواصل الاجتماعي، وابتداء تقوم بنشر محتويات متنوعة خارجة عن دائرة الإعلام أو السياسة لجذب المتابعين إضافة إلى شراء المتابعين لكي يوهمون الناس بأنه حساب ذو قيمة ومن ثم يتحدث عن الإعلام وتتبعه السياسة، وأخيراً يبدأ الغزو الفكري لدى المتلقي وذلك بحشو فتاوى من الهوى وأفكار مغلوطة وهذه الطريقة غير المباشرة، ولا نختلف بأن تطبيقات التواصل الاجتماعي لها إيجابيات وسلبيات ويجب استخدامها بالطريق الصحيح ويحاول الشخص بأن يتحرى مصادر الأخبار قبل أن ينقلها وكذلك الآن توجد قراصنة لتهكير الأجهزة المحمولة وكذلك عمليات الابتزاز وهذه من بعض السلبيات، ويجب عليك كمستخدم بأن تعي وتدرك هذه المخاطر وتتجنب الإشاعات والأخبار الفارغة وكذلك الرسائل الساذجة وكذلك فتح الرابط بدون التأكد من المصدر وتحسن الاستعمال لهذه التطبيقات لكي لا تتعرض للمخاطر سواء تشويه سمعه أو ابتزاز مالي من قبل القراصنة أو جعلك عرضة للعقاب وذلك تحت نظام الجرائم المعلوماتية وذلك بنشر خبر دون التأكد من مصدره  ويسبب فوضى عارمة وتدخل في مسائلة قانونية وتعرض نفسك للعقوبة، ولبناء مجتمع واعي يجب التحري من صحة الخبر قبل النشر أو بعد القراءة وكذلك تجنب الأخبار أو الرسائل المدعومة لنشر أفكار التطرف أو أخبار  مغلوطة تهدف للزعزعة أو الحسابات التي تروج للتنظيمات الإرهابية، ويجب أن تغذي ذاكرة دماغك بالمعلومات الصحيحة والمفيدة لأن بذلك تقوم ببناء أفكارك بطريقة سليمة وتحتوي المنطق والعقل والواقع والحكمة، والغفلة تعرضك للجزاء النظامي دون منازع وليس عذر للإعفاء، أخيرا نشكر المجتمع السعودي لوقفته ضد الذباب الالكتروني والإعلام المعادي والشخصيات المعادية في مواقع التواصل الاجتماعي وتصديهم لها، وهذا مؤشر بأن نمو الوعي في المجتمع السعودي يتصاعد وهذا مبشر .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

آدم ستان

آدم ستان

مبايعة أهل الضلال

مبايعة أهل الضلال

سياسة الأرض المحروقة

سياسة الأرض المحروقة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد
صوت الذكريات !!!
مقالات

صوت الذكريات !!!

المزيد
المتسولون الأثرياء
مقالات

المتسولون الأثرياء

المزيد
آدم ستان
تدوينات حرة

آدم ستان

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>