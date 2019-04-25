أحمد بن عبد العزيز الفايز

الطموح قرين الهمم العالية فمن لا طموح له بالضرورة لا يحمل همة عالية ..

فدعونا نبحر بطموح ونركب سفينة الهمم لنصعد القمم ..

عبر تساؤلات عامة على مستوى العائلة

سواء :

العائلة الصغيرة (أحفاد الجد الأول)

أو الأسرة المتوسطة (أحفاد الجد الخامس)

أو الأسرة الكبيرة ( أحفاد الجد العاشر)

فماذا لو؟

“فكر” فقط مجرد تفكير .. كل من لم يحضر الاجتماع العائلي الدوري الأسبوعي أو الشهري أو حتى السنوي أن يحضر أو أن تحضر ويجرب وتجرب الحضور مجرد تجربة ، وكل شاب أن يحضر اللقاء الشبابي ليستمتع ويعيش في أجواء شبابية رائعة وهذا مستوى بسيط من الهمم لكنه طموح جميل الوصول إليه .

وماذا لو؟

تساءل كل شاب وفتاة ما حقيقة انتمائي لهذه العائلة والأسرة وماذا قدمت لها ؟

ويدرك أن مجرد شكر القائمين على النشاط العائلي وتحفيزهم ، والمقترح والفكرة هي أيضا خطوة ، والنقد البناء لبنة ، والمشاركة ولو بجزء بسيط طموح ومشاركة في إحدى اللجان همة عالية وخدمة للعائلة ومشاركة في أداء الواجب .

وماذا لو؟

فكر كل متخصص في العائلة في تقديم جزء من زكاة تخصصه في بناء لبنة تشييد صرح العائلة فما أكثر التقنيين وما أحوج العائلة لهم ، والمربين والتطلع إلى مهاراتهم ، والتجار إلى مساهمتهم وأفكارهم المالية ، والوجهاء وشفاعاتهم.

والمصلحين لتوجيههم

فكم من مبادرة ستحصل ومشروع سيتحقق وإنجاز سينجز وواقع سنعيشه بعد أن كان حلماً؟

وماذا لو رسمنا الأهداف الطموحة البسيطة التالية على مستوى العائلة لا الفرد :

السعي في قبول عشرة من أبناء وبنات العائلة في الجامعات لم يتم قبولهم سابقاً سنوياً. توظيف عشرة من المتخرجين في القطاع الحكومي والخاص لم يجدوا وظائف سنوياً. تزويج عشرة من شباب وفتيات الأسرة سنوياً . تحقيق الوقف الخيري للعائلة . رعاية عشر من العوائل المحتاجة رعاية كاملة خصوصاً الأرامل والمطلقات بالتنمية المستدامة لهم . تحول العمل إلى مؤسسة وعمل مؤسسي لها عاملون متطوعون يتابعون أعمالهم ومجالسهم ولجانهم وينجزون مهامهم.

وماذا لو فكرنا في إيجاد برامج وأنشطة جديدة تتماشى مع الجيل ومعطياته وإعداد جيل واعٍ واعد ينفع نفسه وعائلته ومجتمعه

وختاماً ماذا لو ؟

تحول السؤال إلى جواب مطبق ولو إلى وجود لا امتناع عندها سيكثر الخير وتنمو العوائل وبها ينمو المجتمع ويتكاتف ونتفيأ الظلال .. ونقطف الثمار وكنا نردد في الصغر من زرع حصد وقد رأينا حصاد الكثير ممن بذلوا ولله الحمد لكن الطموح أن يكون أوسع وأكثر وستحققه بإذن الله وتوفيقه همم الكبار (رجالاً ونساءً) فأين المشمرون في الأقربين الذين هم أولى بالمعروف

أحمد بن عبدالعزيز الفايز

fayz47@hotmail.com