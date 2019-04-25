الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

والد «هاني عثمان» يروي لحظات الوداع الأخير قبل وفاة ابنه في سيريلانكا

والد «هاني عثمان» يروي لحظات الوداع الأخير قبل وفاة ابنه في سيريلانكا

توجيه من المقام السامي بشأن توظيف المواطنين المؤهلين بدلاً من الأجانب

توجيه من المقام السامي بشأن توظيف المواطنين المؤهلين بدلاً من الأجانب

جدول أئمة الحرمين لصلاتي التراويح والتهجد خلال رمضان 1440هـ

جدول أئمة الحرمين لصلاتي التراويح والتهجد خلال رمضان 1440هـ

بدءا من الجمعة.. «المسند» يتوقع حالة مطرية ربيعية على هذه المناطق

بدءا من الجمعة.. «المسند» يتوقع حالة مطرية ربيعية على هذه المناطق

ماذا لو ؟

0
ماذا لو ؟
أحمد بن عبد العزيز الفايز

الطموح قرين الهمم العالية فمن لا طموح له بالضرورة لا يحمل همة عالية ..

فدعونا نبحر بطموح ونركب سفينة الهمم لنصعد القمم ..

عبر تساؤلات عامة على مستوى العائلة

سواء :

العائلة الصغيرة (أحفاد الجد الأول)

أو الأسرة المتوسطة (أحفاد الجد الخامس)

أو الأسرة الكبيرة ( أحفاد الجد العاشر)

فماذا لو؟

“فكر” فقط مجرد تفكير .. كل من لم يحضر الاجتماع العائلي الدوري الأسبوعي أو الشهري أو حتى السنوي أن يحضر أو أن تحضر ويجرب وتجرب الحضور مجرد تجربة ، وكل شاب أن يحضر اللقاء الشبابي ليستمتع ويعيش في أجواء شبابية رائعة وهذا مستوى بسيط من الهمم لكنه طموح جميل الوصول إليه .

وماذا لو؟

تساءل كل شاب وفتاة ما حقيقة انتمائي لهذه العائلة والأسرة وماذا قدمت لها ؟

ويدرك أن مجرد شكر القائمين على النشاط العائلي وتحفيزهم ، والمقترح والفكرة هي أيضا خطوة ، والنقد البناء لبنة ، والمشاركة ولو بجزء بسيط طموح ومشاركة في إحدى اللجان همة عالية وخدمة للعائلة ومشاركة في أداء الواجب .

وماذا لو؟

فكر كل متخصص في العائلة في تقديم جزء من زكاة تخصصه في بناء لبنة تشييد صرح العائلة فما أكثر التقنيين وما أحوج العائلة لهم ، والمربين والتطلع إلى مهاراتهم ، والتجار إلى مساهمتهم وأفكارهم المالية ، والوجهاء وشفاعاتهم.

والمصلحين لتوجيههم

فكم من مبادرة ستحصل ومشروع سيتحقق وإنجاز سينجز وواقع سنعيشه بعد أن كان حلماً؟

وماذا لو رسمنا الأهداف الطموحة البسيطة التالية على مستوى العائلة لا الفرد :

  1. السعي في قبول عشرة من أبناء وبنات العائلة في الجامعات لم يتم قبولهم سابقاً سنوياً.
  2. توظيف عشرة من المتخرجين في القطاع الحكومي والخاص لم يجدوا وظائف سنوياً.
  3. تزويج عشرة من شباب وفتيات الأسرة سنوياً .
  4. تحقيق الوقف الخيري للعائلة .
  5. رعاية عشر من العوائل المحتاجة رعاية كاملة خصوصاً الأرامل والمطلقات بالتنمية المستدامة لهم .
  6. تحول العمل إلى مؤسسة وعمل مؤسسي لها عاملون متطوعون يتابعون أعمالهم ومجالسهم ولجانهم وينجزون مهامهم.

وماذا لو فكرنا في إيجاد برامج وأنشطة جديدة تتماشى مع الجيل ومعطياته وإعداد جيل واعٍ واعد ينفع نفسه وعائلته ومجتمعه

وختاماً ماذا لو ؟

تحول السؤال إلى جواب مطبق ولو إلى وجود لا امتناع عندها سيكثر الخير وتنمو العوائل وبها ينمو المجتمع ويتكاتف ونتفيأ الظلال .. ونقطف الثمار وكنا نردد في الصغر من زرع حصد وقد رأينا حصاد الكثير ممن بذلوا ولله الحمد لكن الطموح أن يكون أوسع وأكثر وستحققه بإذن الله وتوفيقه همم الكبار (رجالاً ونساءً) فأين المشمرون في الأقربين الذين هم أولى بالمعروف

أحمد بن عبدالعزيز الفايز

fayz47@hotmail.com

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صوت الذكريات !!!

صوت الذكريات !!!

المتسولون الأثرياء

المتسولون الأثرياء

لماذا نقرأ؟

لماذا نقرأ؟

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
صوت الذكريات !!!
مقالات

صوت الذكريات !!!

المزيد
المتسولون الأثرياء
مقالات

المتسولون الأثرياء

المزيد
آدم ستان
تدوينات حرة

آدم ستان

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>