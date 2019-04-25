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مصادر: توسعة مطار الأحساء تدخل حيز التنفيذ قريباً

مصادر: توسعة مطار الأحساء تدخل حيز التنفيذ قريباً
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تواصل -الأحساء:

تتواصل الجهود لإنجاز مشروع توسعة مطار الأحساء بما يساهم في تفعيل حركته وزيادة رحلات السفر.

وكشفت مصادر – وفقا لـ«اليوم» – أن مشروع بناء توسعة المطار في طور ترسيته على مقاول منفذ، والذي سيتم البدء فيه قريبا، ويشمل بناء صالة خاصة للقدوم وأخرى للمغادرة، دون تأثريها على العمل في المبنى القائم حاليا، وتشمل التوسعة على العديد من المرافق ذات المواصفات الخدمية المطابقة للمواصفات الدولية.

وتأتي تلك التوسعة لعدم قدرة مبنى مطار الأحساء على استيعاب وصول أكثر من طائرة في وقت واحد، نتيجة ضيق مبنى المطار، وصغر حجم صالات الاستقبال والمغادرة.

فيما أوضح رئيس لجنة السياحة بغرفة الأحساء محمد العفالق «أن ملف إنعاش مطار الأحساء الدولي يحظى بأهمية ومتابعة كبيرة من الغرفة واللجنة من خلال بحث سُبل تفعيل حركته وزيادة رحلات السفر منه وإليه، واستحداث أدوات وحلول جديدة، بما يساهم في تعزيز مساهمته في دعم النشاطات الاقتصادية وتسريع عملية التنمية ومواكبة وتيرة النمو والتطور المتصاعدة بالأحساء».

وأكد ضرورة تفعيل دور وكالات ومكاتب السفر في زيادة حركة المطار في الأحساء، نتيجة ما يحملونه من مسؤولية الحجوزات، والعمل على التسويق الأمثل للرحلات المغادرة من الأحساء.

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