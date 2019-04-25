تعرف على أفضل طعام في مواجهة حرارة الطقس

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تواصل – وكالات:

اقترحت نتائج دراسة جديدة الاعتماد على النظام الغذائي للبحر المتوسط لتخفيف أثر الطقس الحار على الجسم، إلى جانب ضبط وإنقاص الوزن. وقارنت الدراسة بين تأثير عدة أنظمة غذائية على الجسم أثناء الموجات الحارة، وخاصة النظام الغربي والأمريكي الغني باللحوم الحمراء والدهون الحيوانية.

ونُشرت نتائج الدراسة في “جورنال أوبيسيتي”، وتوصلت إلى فائدة جديدة لنظام البحر المتوسط الغذائي إلى جانب خفض الوزن ودعم صحة القلب والشرايين، والوقاية من السرطان وأمراض الكبد، وهي: تلطيف حرارة الجسم وتخفيف أثر الطقس الحار.

وأجريت الدراسة في جامعة فارسيتي، ودعت توصياتها إلى تناول المزيد من أطعمة البحر المتوسط مثل الأسماك، والخضروات الغنية بالماء كالخيار والطماطم والفلفل والكوسا والجزر، إلى جانب زيت الزيتون، والحبوب، والمكسرات، مع تقليل الاعتماد على اللحوم الحمراء.

وتوفر فواكه نظام البحر المتوسط الكثير من الماء لترطيب الجسم، مثل الجوافة والكمثرى والدرّاق والعنب والبطيخ.

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