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خبير أرصاد يتوقع حالة مطرية على 6 مناطق
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تواصل – الرياض:

توقع خبير الأرصاد، علي الحربي، رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، حالة مطرية جديدة على أجزاء واسعة من المملكة، تشمل مناطق (المدينة ومكة وتبوك وحائل والقصيم) وأجزاء من منطقة الرياض.

وأوضح الحربي، أنه من المتوقع أن تبدأ من مساء اليوم الخميس، بمشيئة الله، وتشمل حالة عدم استقرار جوي على أجزاء واسعة من المملكة، تشمل مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، حائل والقصيم)، وأجزاء من منطقة الرياض، خاصة الشمالية منها والغربية.

وأضاف أن تلك الحالة ناتجة من تقدم موجات علوية باردة، يقابلها تقدُّم مداري رطب عبر تيارات جنوبية مشبعة ببخار الماء. ويتسبب هذا الالتقاء في عدم استقرار جوي، ونشوء سُحب رعدية ممطرة، ابتداء من مساء اليوم الخميس على المرتفعات الجبلية في مكة والمدينة.

وتابع أنه من المتوقع أن يزداد نشاط السُّحب الرعدية والتكونات الممطرة مع يوم الجمعة على منطقتَي مكة والمدينة، وأجزاء من سواحلهما، وتبدأ في التوسع مع مساء الجمعة نحو المناطق الداخلية شرق مرتفعات مكة والمدينة، وتشمل (تبوك، وحائل، وشمال القصيم).

وختم الحربي بقوله “مع يوم السبت القادم يزداد نشاط السُّحب الممطرة، وزيادة في رقعة التأثر بالسحب الرعدية؛ لتشمل الشمالية مع زيادة الفاعلية الجوية على حائل وشمال القصيم وشرق منطقة مكة المكرمة وصولاً إلى غرب منطقة الرياض”.

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