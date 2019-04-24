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قبل رمضان.. «تحفيظ الرياض» تطلق فعالية أسبوع الهمة للأئمة

قبل رمضان.. «تحفيظ الرياض» تطلق فعالية أسبوع الهمة للأئمة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، مركز الغرب، بالتعاون مع مجمع الشيخ عبدالرحمن آل فريان التعليمي عن تنظيم فعالية أسبوع الهمة للأئمة.

وأوضحت الجمعية، أن الدورة تبدأ من بعد صلاة العصر وتستمر إلى ما بعد صلاة العشاء، بدءاً من يوم السبت 22/8/1440هـ وحتى الخميس 27/8/1440هـ، موضحة أن التسجيل يبدأ يوم الاثنين 17/8/1440هـ بمشيئة الله.

وقال راشد الحليبة أحد المشرفين على المشروع: إن أسبوع الهمة للأئمة يستمر لمدة 6 أيام، وتم تسميته أسبوع الهمة وذلك لمساعدة الأئمة في الصفوف الأولى، لإمامة المصلين خلال شهر رمضان ومراجعة القرآن الكريم قبل الشهر المبارك، لإمامة المصلين في التراويح، وأيضاً الحفاظ يدخلون في الصف الثاني.

وتابع أن الدورة عبارة عن ستة أيام بدءاً من السبت إلى الخميس، وهي دورة مكثفة على ثلاث فترات بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء لقرابة 5 ساعات كل يوم.

وأضاف الحليبة أنه تم اختيار كبار المقرئين للمشاركة وكلهم مقرئين في القراءات العشر، ويتم التسجيل حسب التفاصيل الموضحة في الإعلان المرفق أدناه.

 

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