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توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة بعدة مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق غداً الخميس، تتمثل في استمرار نشاط الرياح السطحية، مع تكون تشكيلات من السحب الرعدية.

وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه من المتوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة ومثيرة للأتربة والغبار  على مرتفعات جازان، ومرتفعات عسير ، مرتفعات الباحة ، ومرتفعات مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية، والمرتفعات الجنوبية الغربية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

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