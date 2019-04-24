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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض
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تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس؛ للعمل بالمسميات التالية: (كاتب، ومُنسق التعليم والتطوير، ومُشرف القبول)؛ وذلك وفقاً للشروط والتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 –كاتب(Clerk):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

2 –مُنسق التعليم والتطوير(Learning & Development Coordinator):
– درجة الدبلوم في إدارة المستشفيات، أو الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها من معهد مُعتمد مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمل في مجال الإدارة أو التدريب.
2 – أو درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات، أو الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها من معهد مُعتمد مع خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في مجال الإدارة أو التدريب.

3 –مُشرف القبول(Admission Supervisor):
– درجة الدبلوم في إدارة المستشفيات، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها من شهادة من معهد مُعتمد مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.
– أو درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها من معهد مُعتمد مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية) (يفضّل استخدام متصفح Internet Explorer من خلال الحاسب الآلي):اضغط هنا.

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